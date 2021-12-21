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Haberler Galeri Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda 16 il için kar uyarısında bulundu. Öte yandan 6 şehir için turuncu 10 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor. Peki yurt genelinde hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:34
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Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul’a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul’a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul’a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul’a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul’a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.