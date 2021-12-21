21 Aralık 2021, Salı
Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Beklenen gün geldi: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda 16 il için kar uyarısında bulundu. Öte yandan 6 şehir için turuncu 10 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor. Peki yurt genelinde hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 21 Aralık hava durumu...
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:34
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