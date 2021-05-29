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Haberler Galeri Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

Bursa'da Seçkin Ç. (37) güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'ye (43) kurşun yağdırdı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Küçükiğridere, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Seçkin Ç. ile yanındaki arkadaşı Şaban Ö. (37) ise polisin 3 saatlik çalışmasının ardından kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:48
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Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Sıracevizler Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde güvercin alışverişi yapmak için buluşan Uğur Küçükiğridere ile komşusu Seçkin Ç. arasında pazarlık sırasında tartışma çıktı.

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Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı
Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ola yerinden ayrılarak evlerine gitti. Ancak, Uğur Küçükiğridere'nin kendisine eşinin yanında küfrettiğini öne süren Seçkin Ç., gece saatlerinde Küçükiğrider'yi telefonla arayarak buluşmak istedi. 2. Çavuşoğlu Sokak'ta bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı
Bu sırada Seçkin Ç., yanında getirdiği tabancayla Küçükiğridere'ye art arda 5 el ateş açtı. Evine kaçmaya çalışırken başına kurşun isabet eden Küçükiğridere, kanlar içinde yer yığıldı. Silahlı saldırgan Seçkin Ç. ise yanındaki arkadaşı Şaban Ö. ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükiğridere, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Küçükiğridere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Son dakika | Kuş pazarlığı kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

AİLESİYLE VEDALAŞMAK İÇİN EVE GELDİ KISKIVRAK YAKALANDI

Öte yandan, olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, mahalle sakinlerinin ifadesine başvurarak şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.