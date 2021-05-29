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A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
A101'den %67'ye varan indirim kampanyası başladı. Hafta sonu çeşit çeşit ürünlerin müşterilerinin beğenisine sunan A101 marketler, "Haftanın Yıldızları" ve "Çok Al Az Öde" başlığıyla yayımladığı 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında geçerli indirim listesinin duyurdu. Peki, A101'de bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 29 Mayıs 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:01
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