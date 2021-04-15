Son dakika | Koronavirüs nedeniyle 5.5 ayda 8 canları gitti! Aile aşı önceliği istedi

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Genç (43), dün hayatını kaybetti. Genç ile birlikte 5,5 ayda aynı aileden koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Aile, genetik yapılarının araştırılması ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istedi.

DHA Giriş Tarihi: 15.04.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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