Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu

Son dakika haberi...Akdeniz'deki Fransız adası Korsika'da bir kilisenin bahçesinde yapılan kazı çalışmaları, geçmiş dönemler hakkında büyük bilgiler verdi. Dünyanın merakla takip kazı çalışmalarında, bölgeden önemli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İç içe geçmiş bazı mezarlar her şeyi değiştirdi.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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