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Haberler Galeri Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu

Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu

Son dakika haberi...Akdeniz'deki Fransız adası Korsika'da bir kilisenin bahçesinde yapılan kazı çalışmaları, geçmiş dönemler hakkında büyük bilgiler verdi. Dünyanın merakla takip kazı çalışmalarında, bölgeden önemli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İç içe geçmiş bazı mezarlar her şeyi değiştirdi.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:44
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Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu
Bilim insanları, Akdeniz'deki Fransız adası Korsika'da 600 metrekarelik hassas alanda yapılan kazılarda eşine az rastlanır tabutlara ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu
Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) ekiplerinin kazı çalışmaları, Şubat ayı sonlarında adanın kuzeyinde yer alan Île-Rousse kasabasında başladı.
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Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu
Bir kilisenin arka bahçesini kazan arkeologlar, yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede üçüncü ve dördüncü yüzyıla ait bir mezarlığı gün ışığına çıkardı.
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Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu
INRAP, internet sitesinde yer alan açıklamasında bilim insanlarının bulduğu mezarların çeşitli biçimlerde olduğunu, cesetlerin doğrudan küplerin içine yerleştirildiğini bildiriyor.
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Son dakika | Kazılarda ortaya çıkan şey bölge halkını sarstı! Dünyanın gözü burada! İç içe geçmiş mezarlar her şeyin kilidi oldu
Mezarların doğrudan kayanın içine kazıldığı beklenmeyen keşifteki dikkat çeken detaylar var. Bazı mezarlar, tegula denilen Antik Roma çinileri ve derz dolguları gibi pişmiş toprak malzemelerin kullanıldığı bir düzenlemeyle donatılmış.