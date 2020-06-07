Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

Son dakika haberi... Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti. Doğu Ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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