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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

Son dakika haberi... Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti. Doğu Ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 09:47
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Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar GALERİ DEVAM EDİYOR

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.

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Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi.

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Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.

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Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

SITMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ ARTEMİSİA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ

Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.

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Son dakika: Koronavirüs ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.