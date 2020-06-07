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Caddebostan'da skandal görüntü! Eğlence bitti çöpler kaldı...
Yeni normalin başlamasıyla birlikte Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Özellikle şu dönemde hijyenik bir şey değil" dedi. Belediye ekiplerinin ise etrafa saçılmış çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:15Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:16