Son dakika | İzmir'e çamur yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Bu şekilde, kirli olarak araç kullanmak da zor oluyor. Normal su tutmayla çamurlar çıkmıyor. Sabun veya cila kullanmanız gerekiyor. Kısıtlama nedeniyle oto -yıkamalar da kapalı olduğu için kendimiz yıkamak zorundayız" diye konuştu.