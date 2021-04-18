Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı. Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı" şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 16:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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