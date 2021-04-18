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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı. Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı" şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 16:16
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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

Cennetayağı Mahallesi Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yanındaki çocuk beşiklerinin de bulunduğu parkta oyun oymaya giden çocuklar beşiklerde atın olduğunu görünce durumu durumu yakınlarına bildirdi.

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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

Bunun üzerine çevre sakinleri bir çocuk beşiğine nasıl girdiği anlaşılamayan atı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı.

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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılmadı. Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı" şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu.

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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

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Kimse nasıl olduğunu anlayamadı! Çocuk parkına giren at salıncağa dolandı

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