İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler

Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritasında son durum ne? İstanbul'da hangi ilçeler en riskli? Yurt genelinde koronavirüs vaka sayısındaki düşüş sürerken, İstanbul'da yoğunluğun bazı ilçelerde oluştuğu gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında renklendirme yöntemi ile Türkiye'deki koronavirüs yoğunluğunun haritası yayınlandı. İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler...