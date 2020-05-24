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İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler
Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritasında son durum ne? İstanbul'da hangi ilçeler en riskli? Yurt genelinde koronavirüs vaka sayısındaki düşüş sürerken, İstanbul'da yoğunluğun bazı ilçelerde oluştuğu gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında renklendirme yöntemi ile Türkiye'deki koronavirüs yoğunluğunun haritası yayınlandı. İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler...
Giriş Tarihi: 24.05.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 14:30
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İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler
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İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler
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İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler
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İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler
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İşte İstanbul'daki en riskli bölge! Koronavirüs risk haritası yeni güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki riskli ilçeler