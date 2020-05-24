15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı. Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak yapıldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 14:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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