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Haberler Galeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı. Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak yapıldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 14:56
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken hareketlilik! Görüntüler az önce geldi

Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.