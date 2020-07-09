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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!

Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!

Son dakika haberi... Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi. Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 09:24
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!

Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti. Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu.

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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!

Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!