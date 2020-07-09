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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
Son dakika haberi... Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi. Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 09.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 09:24
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!
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Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kadın alarmı!