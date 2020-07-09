09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

A101 9 Temmuz indirimleri başladı. Bugün A101'de hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel kataloğu araştırmaya başladılar. A101 perşembe indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Televizyondan kablosuz hoparlör, Karaoke mikrofondan aksiyon kamerasına, mobil vantilatörden bluetooth kulaklığa kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, A101'de bugün neler var? İşte 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 09:28
  • 1
  • 19
A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

A101'de bu hafta neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. Araç içi elektrikli mini buzdolabı, matkap, ağaç kesme motoru, bebek ürünleri, ahşap çubuklu ayakkabılık, pike çeşitleri, temizlik ve gıda ürünleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. A101 haftanın indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte birbirinden muhteşem ürünleriyle A101 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

- 400 HZ

- 2 x 8 W ses çıkışı

- 3 adet HDMI girişi

- 2 adet USB girişi

- Kablosuz görüntü aktarma

- DVB-T2/C Yayın desteği

- 5 mm çerçeve inceliği

- Ultra slim frame

- Dahili HD Uydu alıcısı

- Smart for Android

- 2yıl Sunny garantisi altındadır.
Üretim Yeri: Türkiye

  • 3
  • 19
A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Piranha 7825 Bluetooth Hoparlör - Mavi

Go Smart Tws Bluetooth Kulaklık

Pıranha IP Kamera

Piranha Karaoke Mikrofon

Inflame Filament Led Ampul 7 W

Piranha 5402 Mini Fan

Piranha FHD Aksiyon Kamerası

  • 4
  • 19
A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Seg Derin Dondurucu 6 Çekmeceli

Siparişiniz 10 iş günü içinde kargoya verilir.

Kurulum ''Vestel Servis'' tarafından yapılmaktadır.

*Adalar'a teslimat yapılamamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Derinlik (cm) 59,5

Dondurucu bölme 2 adet

Enerji Sınıfı A+

Genişlik (cm) 54

Dondurucu çekmece 4 adet

Değiştirilebilir kapı açılış yönü Var

Renk Beyaz

Toplam çekmece sayısı 6 adet

Brüt hacim 220 lt

Yükseklik (cm) 145,5

Garanti Süresi (Ay) 24

Garanti güvencesi

  • 5
  • 19
A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Kiwi KSM2405W Waffle Makinesi

Vestel Sefa T2002 Tost Makinesi

Sunny SN5BLD24B Maharat El Blender Seti

Kiwi KWP-8510 Şarjlı Su Pompası

Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı

Aprilla Atr-5007 Saç Kesme Makinesi

Sunny SN5BLD24B Maharat El Blender Seti

Fantom CC3500 850 W Toz Torbasız Süpürge