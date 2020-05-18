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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Çankırı'da, iftar vaktinde şehir merkezine gelen hayvan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İftar için hazırladıkları yiyecekleri böyle paylaştılar.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 15:54
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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi