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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Çankırı'da, iftar vaktinde şehir merkezine gelen hayvan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İftar için hazırladıkları yiyecekleri böyle paylaştılar.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 15:54
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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünde nöbet tutan güvenlik görevlileri Murat Çelik ve İsmail Demirci, iftar yaptıkları vakitte yabani bir hayvanı fark etti.

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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

Kampüs içerisinde gezen tilki, yiyecek bulamayınca kütüphane binasının yakınında da gezmeye başladı. Binada bulunan güvenlik görevlileri de aç olan hayvan ile iftar için hazırladıkları yiyecekleri paylaştı.

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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

Tilkinin karnını doyuran güvenlik görevlileri, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüledi. Tilki ise, karnını doyurduktan sonra kampüsten ayrıldı.

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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

İŞTE DOĞA İLGİNÇ DAVETSİZ MİSAFİRLER

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İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi

İçini açtıklarında ise ölmüş örümceklerle karşılaştılar.