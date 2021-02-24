Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi!

Son dakika haberi...Türkiye'de de bulunan çok sayıda klasik otomobil tutkunlarının araçlarına gösterdiği önem, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Yıllar öncesine ait olan bu otomobillerin her bir parçası tarih değerinde. Kırıkkale'de bir oto galerici, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor, toz almasın diye üzerindeki örtüleri dahi açmıyor.