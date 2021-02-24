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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi! Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi! Son dakika haberi...Türkiye'de de bulunan çok sayıda klasik otomobil tutkunlarının araçlarına gösterdiği önem, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Yıllar öncesine ait olan bu otomobillerin her bir parçası tarih değerinde. Kırıkkale'de bir oto galerici, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor, toz almasın diye üzerindeki örtüleri dahi açmıyor. Giriş Tarihi: 24.02.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 09:04
Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi!
Kırıkkale’de oto galericilik yapan Fatih Yunus Güzel, klasik otomobillerine iş yerinde gözü gibi bakıyor. Her gün bakımını ve temizliğini yapıyor, toz almasın diye de araçlarını örtüyle kaplıyor. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131 duruşuyla göz kamaştırıyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi!
1974 model Murat 124 ise henüz 35 bin kilometrede. Diğer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Güzel, orijinalliğini koruyan otomobillerine henüz fiyat biçemiyor.
Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi!
Oto galerici Fatih Yunus Güzel, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve antika araçları çok sevdiğini söyledi.
Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi!
KLASİK ARAÇLARI SEVİYORUM
Klasik otomobillerinin fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruduğunu ifade eden Güzel, "Klasik araçlara tutkunluğum var. Antika araçları seviyorum. Gelişigüzel araçları hiçbir zaman sevmiyorum. En temiz araçları alıp satıyorum. Şu anda 3 tane aracımız var. Yaklaşık 2 yıldır bu araçlardan satıyoruz...
Son dakika: Her bir parçası tarih kokuyor! Halen daha fabrikadan çıktığı gibi!
87 model 131 Şahin’imiz var. Fabrika boyalı 100 bin kilometrede benzinli. Aracı aldığımızda biraz standarttı. Araca bazı aksesuarlar yaptık. Yılına ait aksesuarlar yaptık. Jantıdır, içindeki müzik sistemidir hepsi yılına ait. O yıllarda kullanılan malzeme ile aksesuar yaptık aracımıza. Şu anda içeride saklıyoruz” dedi.