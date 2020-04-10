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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

İçişleri Bakanlığı hafta sonu geçerli olmak üzere 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı. Türkiye alınan bu kararın ardından sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehri merak etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirtilen sokağa çıkma yasağı gelen 31 il A Haber tarafından derlendi. İşte 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı gelen 31 il...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 22:49
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Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

İçişleri Bakanlığı hafta sonu geçerli olmak üzere 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı. Türkiye alınan bu kararın ardından sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehri merak etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirtilen sokağa çıkma yasağı gelen 31 il A Haber tarafından derlendi. İşte 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı gelen 31 il...

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Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

ADANA

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Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

ANKARA

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Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

ANTALYA

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Sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir hangileri? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen 31 şehir

AYDIN