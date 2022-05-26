SON DAKİKA: Goodfellas'ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Son dakika... Oynadığı filmlerle gönüllere taht kuran Amerikalı ünlü aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm nedenini ise Ray Liotta'nın menajeri duyurdu. Oyuncu sonsuzluk yolculuğuna uykusuna yakalandı. Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert De Niro'nun da yer aldığı 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde Liotta'nın performansı büyük beğeni toplamıştı.