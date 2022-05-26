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Haberler Galeri SON DAKİKA: Goodfellas'ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Goodfellas'ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Son dakika... Oynadığı filmlerle gönüllere taht kuran Amerikalı ünlü aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm nedenini ise Ray Liotta'nın menajeri duyurdu. Oyuncu sonsuzluk yolculuğuna uykusuna yakalandı. Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert De Niro'nun da yer aldığı 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde Liotta'nın performansı büyük beğeni toplamıştı.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 22:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 23:00
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SON DAKİKA: Goodfellas’ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Ray Liotta'nın menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

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SON DAKİKA: Goodfellas’ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Goodfellas’ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Goodfellas’ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Goodfellas’ta oynayan ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti