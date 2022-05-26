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İstanbul'da gece böyle aydınlandı!

İstanbul'un batı kesimlerindeki bazı bölgelerinde geç saatlerde etkili olan yağış esnasında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 23:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 23:59
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İstanbul’da gece böyle aydınlandı!

İstanbul'un batı kesimlerindeki bazı bölgelerinde geç saatlerde etkili olan yağış esnasında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

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İstanbul’da gece böyle aydınlandı!

İstanbul'un Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı.

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İstanbul’da gece böyle aydınlandı!

Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.

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İstanbul’da gece böyle aydınlandı!

Bu sene her zamankinden farklı olarak uzun süre etkisini gösteren yağışlar, İstanbulluların şimşek gibi gökyüzü olaylarına alışmasını sağladı.

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İstanbul’da gece böyle aydınlandı!

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağışın devam etmesi halinde şimşekler yeniden görülebilir.