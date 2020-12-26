Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

"Genel olarak 4 bin yıllık deprem geçmişine baktığımız zaman İstanbul'un olağan büyük depreminin büyüklüğü aşağı yukarı 6.4'tür. Bunu Kuzey Marmara olarak değerlendirmek ya da tam Marmara olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Marmara'nın neresinde deprem olursa olsun, 100 kilometre yarıçaplı bir alanda yıkıcı bir etkisi oluyor. Sözün gelişi Gölcük'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem oldu, bu depremin Gölcük'teki yıkım gücü 11'di.