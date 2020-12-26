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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

Son dakika Marmara depremi | Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklama yaptı. Ercan, Marmara'da yaklaşık 7.2'den daha büyük olan depremlerin 570 yılda bir olduğunu belirterek "Genel olarak 4 bin yıllık deprem geçmişine baktığımız zaman İstanbul'un olağan büyük deprem büyüklüğü aşağı yukarı 6.4'tür" dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:09
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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

İstanbul depreminin tarihinin olmadığını söyleyen Ercan, "İstanbul'da deprem uyarıları 1999 yılından beri '3 gün içinde olur', 3 gün içinde olmayınca '3 ay içinde olacak', 3 ay içinde olmayınca '1 yıl içinde olacak', 1 yıl içinde olmayınca '3 yıl içinde olacak', daha sonra '10 yıl içinde olacak'.

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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

Ve en son gelen '4 yıl içinde olacak', '2018'de mutlaka olur' diye 2020 yılına kadar geldik. Depremden 21 yıl geçti. Beklenen deprem olmadı bir türlü. Şimdi de yok 2024'te olacak, yok her an olabilir, yok 2029'da olabilir gibi yine bilimsel tabana dayanmayan kestirimler yapılıyor.

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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

Bu kestirimleri yapanların hiçbiri de jeofizik mühendisi değil. Çünkü deprem kestirimlerini jeofizik mühendisleri yapar. Ve bunlar basında yer alıyor. Bu büyük bir talihsizlik aslında. Çünkü insanlara bir korku pompalanıyor ki bunun bilimsel tabanı yok" dedi.

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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

'İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.4'

Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da meydana gelecek olası bir depremin büyüklüğünün 6.4 olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor

"Genel olarak 4 bin yıllık deprem geçmişine baktığımız zaman İstanbul'un olağan büyük depreminin büyüklüğü aşağı yukarı 6.4'tür. Bunu Kuzey Marmara olarak değerlendirmek ya da tam Marmara olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Marmara'nın neresinde deprem olursa olsun, 100 kilometre yarıçaplı bir alanda yıkıcı bir etkisi oluyor. Sözün gelişi Gölcük'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem oldu, bu depremin Gölcük'teki yıkım gücü 11'di.