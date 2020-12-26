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Son dakika | Flaş Marmara depremi açıklaması: 570 yılda bir oluyor
Son dakika Marmara depremi | Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklama yaptı. Ercan, Marmara'da yaklaşık 7.2'den daha büyük olan depremlerin 570 yılda bir olduğunu belirterek "Genel olarak 4 bin yıllık deprem geçmişine baktığımız zaman İstanbul'un olağan büyük deprem büyüklüğü aşağı yukarı 6.4'tür" dedi.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:09
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