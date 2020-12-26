Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı hayvanlar yürümekte zorluk çekti. Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki dağ keçisi başlarda boyu neredeyse bir metreye ulaşan karda yürümekte zorlansa da daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştı. O anlar böyle görüntülendi.