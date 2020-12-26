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Haberler Galeri Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı hayvanlar yürümekte zorluk çekti. Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki dağ keçisi başlarda boyu neredeyse bir metreye ulaşan karda yürümekte zorlansa da daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştı. O anlar böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:28
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Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi
Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

Hakkari'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı vatandaşlar gibi bazı hayvanları da olumsuz etkiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi
Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

Yemek aramaya çıkan dağ keçisi kar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.O

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Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi
Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi
Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi

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Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi
Dağ keçisinin zor anları! Hakkari'deki yoğun kar yağışı onları da olumsuz etkiledi