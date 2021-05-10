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Haberler Galeri Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor

Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 vaka oranıyla yer alan Eskişehir'de 'tam kapama' döneminde pozitif vakalar günlük 550 seviyesinden 200'e kadar geriledi. Son 10 günde yaşanan vaka düşüşü özellikle sağlık çalışanları arasında sevinç yaratırken, Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, "Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:08
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Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Corona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir’de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.
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Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor.
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Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 oranla ‘yüksek riskli’ iller arasında yer alan Eskişehir’de tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı düştü. Kısıtlamadan önce günlük 550’nin üzerine olan günlük pozitif vakalar kısıtlamanın son 10 günde 200’e kadar indi.
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Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor

DÜŞÜŞ HASTA SAYILARINA DA YANSIDI

Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin seviyesinden 3 bin 265'e düştü.

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Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Corona virüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 28’i entübe, 105’i yoğun bakım olmak üzere toplam 437 hastanın tedavisi sürüyor.