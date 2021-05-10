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Son dakika | Eskişehir'de tam kapanma etkisi! Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 vaka oranıyla yer alan Eskişehir'de 'tam kapama' döneminde pozitif vakalar günlük 550 seviyesinden 200'e kadar geriledi. Son 10 günde yaşanan vaka düşüşü özellikle sağlık çalışanları arasında sevinç yaratırken, Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, "Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:08
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