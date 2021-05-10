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Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Yazgül İnan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 36 gün sonra Samsun'da bulunan Yazgül, Müge Anlı canlı yayını sırasında polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçtığı evden alındı. Evine dönmek istemeyen Yazgül, devlet korumasına alındı. Operasyon sırasında kaçan 20 yaşındaki Faruk ve annesiyle ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 15:12
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