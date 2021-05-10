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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Yazgül İnan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 36 gün sonra Samsun'da bulunan Yazgül, Müge Anlı canlı yayını sırasında polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçtığı evden alındı. Evine dönmek istemeyen Yazgül, devlet korumasına alındı. Operasyon sırasında kaçan 20 yaşındaki Faruk ve annesiyle ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 15:12
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Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

İstanbul'da kaybolan ve Samsun'da ortaya çıkan 8. sınıf Öğrencisi Yazgül İnan, evine dönmek istemedi yurtta kaldı.

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Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

Canlı yayında düzenlenen polis baskınında kaçan 20 yaşındaki Faruk'un ve annesinin 36 gün boyunca Yazgül İnan'ı evinde bulundurmasının ardından ifade vermesi ile serbest kalması son dakika olarak aktarıldı.

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Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

NELER YAŞANMIŞTI?

36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kızlarının Samsun'da yaşayan 21 yaşındaki Faruk ile sosyal medyadan tanıştığını ve kızlarının Faruk ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti.

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Müge Anlı canlı yayınında düzenlenen operasyondan kaçan Faruk hakkında sıcak gelişme! Annesi ile birlikte...

Kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başvuran aile, Yazgül İnan'a geri dön çağrısı yaptı.