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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Emekli olduktan sonra başladı! 700 dolara satılıyordu! 250 liraya yaptı Son dakika | Emekli olduktan sonra başladı! 700 dolara satılıyordu! 250 liraya yaptı Sivas'ta torna ustası Hubuyar Bağca (69), emekli olduktan sonra açtığı anahtarcı dükkanında kullandığı makine ve teçhizatı da kendisi üretmeye başladı. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını kendi imkanlarıyla 250 TL'ye mal eden Bağca, "Paramız, başka ülkelere gitmemiş oldu." dedi. Giriş Tarihi: 20.03.2021 10:37 Eski adı TÜDEMSAŞ olan, şimdiki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'nde 27 yıl tornacı olarak çalışan, evli ve 5 çocuk babası Hubuyar Bağca, mesleki geçmişinin tecrübesiyle yerli üretime destek oluyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Fabrikadan 1997 yılında emekli olduktan sonra kent merkezindeki Hikmet Işık Caddesi'nde 5 metrekarelik dükkan açan Bağca, anahtarcılık yapmaya başladı. 'Ülkemin parası, ülkemde kalsın' düşüncesiyle Bağca, yurt dışından getirilen tezgah ve aletleri Sivas'ta üretti. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını 250 TL’ye imal eden Bağca, işlevini yitiren hurda makinelere de hayat veriyor. 'KULLANDIĞIM MAKİNELERİ KENDİM YAPTIM' Çalışma isteği ve üretme heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Hubuyar Bağca, "Emekli olduktan sonra küçük bir anahtarcı dükkanı açtım, 24 senedir de bu işle uğraşıyorum. Asıl mesleğim tornacılık olduğu için ilk olarak bir torna tezgahı ve gerekli malzemeleri edinerek, anahtar üretiminde kullanılan makineleri kendim yaptım. Sonra hurda bir makine alarak tamir ettim ve daha verimli hale getirdim.