Son dakika | Emekli olduktan sonra başladı! 700 dolara satılıyordu! 250 liraya yaptı

Sivas'ta torna ustası Hubuyar Bağca (69), emekli olduktan sonra açtığı anahtarcı dükkanında kullandığı makine ve teçhizatı da kendisi üretmeye başladı. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını kendi imkanlarıyla 250 TL'ye mal eden Bağca, "Paramız, başka ülkelere gitmemiş oldu." dedi.