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Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Hindistan'da yaşayan küçük kızın vücudu dünyada sadece 24 kişi görülen bir cilt rahatsızlığı yüzünden her geçen gün taşa dönüşüyor. Dünyada çoğu insan tarafından adı bilinmeyen öyle hastalıklar var ki görenler gözlerine inanamıyor. Bu hastalıklar doğuştan gelen ya da bir kaza ile oluşan hastalıklar olarak tahmin edilse bile gerçekle öyle değil. İşte şaşırtan o hastalıklar...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 06:42
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Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Hindistan'da yaşayan Rajeshwari'nin vücudu, nadir görülen bir cilt rahatsızlığı yüzünden her geçen gün taşa dönüşüyor.

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Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Rajeshwari'nin genetik mutasyondan kaynaklanan bu rahatsızlığı dünyada sadece 24 kişide bulunuyor.

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Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Tedavisi olmayan bu hastalık, resmen insan vücudundaki cilt yenilenme sürecine saldırıyor, bu da onun cildini sert ve pul pul hale getiriyor.

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Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Rajeshwari, her geçen gün neredeyse taşa dönüşüyor ve hayatı sürekli acı içinde geçiyor.

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Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Hastalık ölümcül değil, ancak onun günlük hayattaki hareketlerine engel oluyor. Yürümek, oturmak gibi basit aktiviteler bile ona acı veriyor.