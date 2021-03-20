Vücudu her geçen gün taşa dönüşüyor! Dünyada sadece 24 kişide bulunuyor

Hindistan'da yaşayan küçük kızın vücudu dünyada sadece 24 kişi görülen bir cilt rahatsızlığı yüzünden her geçen gün taşa dönüşüyor. Dünyada çoğu insan tarafından adı bilinmeyen öyle hastalıklar var ki görenler gözlerine inanamıyor. Bu hastalıklar doğuştan gelen ya da bir kaza ile oluşan hastalıklar olarak tahmin edilse bile gerçekle öyle değil. İşte şaşırtan o hastalıklar...