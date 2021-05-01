Son dakika | Doğu'nun Bodrum'una büyük rağbet! Boş yer yok! Komşular soluğu burada aldı

Bölgedeki yazlığına gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan yasaklar nedeniyle insanların metropollerden tatil beldelerine gittiğini belirterek, "Biz de ilimizin Bodrum'una Mollakasım'a geldik. Van, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, Mollakasım ise Van'ın en güzel yerlerinden biri. Biz de ailemizle birlikte buraya geldik. Bütün komşularımız neredeyse hepsi burada" dedi.