HaberlerGaleriSon dakika | Doğu'nun Bodrum'una büyük rağbet! Boş yer yok! Komşular soluğu burada aldı
Son dakika | Doğu'nun Bodrum'una büyük rağbet! Boş yer yok! Komşular soluğu burada aldı
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Van Gölü kıyısındaki yazlıklar doldu. Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen Mollakasım'daki yazlığına gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Bütün komşularımız neredeyse hepsi burada" dedi.
Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:03Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 13:03