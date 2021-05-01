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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'
Atv'nin sevilen programı Esra Erol'a katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti. Eşinin haksız yere kendisinden şüphelendiği için Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyleyen Ayşe Kazıkçı, stüdyoda Muzaffer ile yüzleşti. Canlı yayına gelen bir telefon ise stüdyoyu karıştırdı. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 12:11
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