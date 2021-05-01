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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'a katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti. Eşinin haksız yere kendisinden şüphelendiği için Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyleyen Ayşe Kazıkçı, stüdyoda Muzaffer ile yüzleşti. Canlı yayına gelen bir telefon ise stüdyoyu karıştırdı. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 12:11
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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

Esra Erol'un programında geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Muzaffer Kazıkçı eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etmişti.

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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim. Bu olaylar duyulduktan sonra ben ailemin yanına gittim. Ailemi arıyor 'Alın kızınızı götürün' demişti.

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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

'SEN BÖYLE BİRŞEY YAPMASAYDIN...'

Ayşe Kazıkçı, kocası Muzaffer Kazıkçı'nın da bir başkası ile birlikte olduğunu söyleyince herkes şoke olmuştu. "Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da biri ile beraber yaşamaya başladı" demişti. Bu iddialar üzerine Muzaffer Kazıkçı, "Biri ile beraberdim ama bitti. Bir hafta sonra bitirdim. Eşim beni bırakınca bir hafta arkadaşımı yanımda getirdim. Geri gönderdim. Benim akrabamdı. Ben ihanet etmedim' açıklamasını yapmıştı. Ayşe Kazıkçı ise; "Sen böyle bir şey yapmasaydın ben kaçmazdım. Sen bana karşı dürüst olmadın" demişti.

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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

'ARAMIZDA BİR ŞEY YOK'

Evli olduğu halde Ayşe ile birlikte kaçtığı iddia edilen Yaşar Yıldırım, eşinden 2019 yılında resmi olarak ayrıldıklarını belirtmişti. Ayşe'nin Yaşar ile birlikteyiz sözlerinin aksine konuşan Yaşar, herkesi şoke etmişti. Yaşar Yıldırım, "Ayşe ile aramızda hiçbir şey yok, yanımda arkadaş olarak kalıyor" demesi şaşkınlık yaratmıştı. Kalp emojisi ile ilgili de, "kırmızı kalbi atan Ayşe değil, Ayşe'nin çocuğu" demişti.

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Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

Birlikte olduklarını tekrarlayan Ayşe, "Yaşar'ın karısı ve benim kocamın yüzünden Yaşar ile beraberiz" demişti. Önce sadece iş arkadaşım diyen Yaşar, canlı yayında 5 dakika sonra Ayşe'yi onaylayarak birlikte olduklarını doğrulamıştı.