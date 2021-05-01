Esra Erol’da şoke eden anlar! Muzaffer’in annesi yayına bağlandı stüdyo karıştı! 'Rezil olmaya gelmedim'

'SEN BÖYLE BİRŞEY YAPMASAYDIN...'

Ayşe Kazıkçı, kocası Muzaffer Kazıkçı'nın da bir başkası ile birlikte olduğunu söyleyince herkes şoke olmuştu. "Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da biri ile beraber yaşamaya başladı" demişti. Bu iddialar üzerine Muzaffer Kazıkçı, "Biri ile beraberdim ama bitti. Bir hafta sonra bitirdim. Eşim beni bırakınca bir hafta arkadaşımı yanımda getirdim. Geri gönderdim. Benim akrabamdı. Ben ihanet etmedim' açıklamasını yapmıştı. Ayşe Kazıkçı ise; "Sen böyle bir şey yapmasaydın ben kaçmazdım. Sen bana karşı dürüst olmadın" demişti.