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Haberler Galeri Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

Son dakika haberi... Arızalanan gemi dakikalar içerisinde battı içindeki işçiler ölümden son anda kurtuldu. Şili kıyılarında yaşanan o anlar yürekleri ağızlara getirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:29
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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

Görüntüler Şili'den. Kıyı şeridinde bir gemi arızalanınca dakikalar içerisinde sulara gömüldü.

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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

İşçilerin içinde olduğu geminin batış anı kameralara yansıdı.

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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…
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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

Yan yatıp sürüklenen gemiden son anda çıkmayı başaran işçiler ölümden döndü.