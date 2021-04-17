HaberlerGaleriSon dakika | Çizmeleriyle türbede dikilen Yunan Prensi bakın kim çıktı? Anadolu'ya yaptığı zulmün haddi hesabı yok
Son dakika | Çizmeleriyle türbede dikilen Yunan Prensi bakın kim çıktı? Anadolu'ya yaptığı zulmün haddi hesabı yok
Yerel tarih araştırmacısı, Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi Müdürü ve alan kılavuzu Hasan Özpınar, hayatını kaybeden İngiltere Prensi Philip Mountbatten'ın babası Yunan Prensi Andrew'in 100 yıl önce Yunan komutanı olarak geldiği Afyonkarahisar'da, Sultan Divani Hazretleri'nin türbesini ziyaretinde çekilen bir fotoğrafın arşivinde yer aldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:50Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:50