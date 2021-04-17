Son dakika | Çizmeleriyle türbede dikilen Yunan Prensi bakın kim çıktı? Anadolu'ya yaptığı zulmün haddi hesabı yok

Anadolu'da pek çok zulüm yaptığını biliyoruz. Hatta bu zulümler pek çok kitaba geçmiş, Genelkurmay Başkanlığımızın yayınladığı Türk İstiklal Harbi adlı kitapta şöyle bir ifade var; Sakarya Savaşı'nın olduğu günlerde esir aldığımız bir Yunan askeri yaptıkları tüm zulümlerin yakıp yıkmaların vesaire her şeyin Prens Andrew'in yani Philip'in babası Andrew tarafından emir verildiğini ifade ediyor.