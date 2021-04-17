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Haberler Galeri Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

Son dakika haberleri... Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan erkek hemşirenin cesedi son görüldüğü bölgenin yakınındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Kardeşinin günler sonra cesedini bulan ağabey ise sinir krizi geçirdi.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:31
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Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

Kentteki sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sona veda mesajı atıp ortadan kayboldu.

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Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

Tüm aramalarına rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi.

Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

Yapılan araştırmada Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

17 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesinde arama çalışması, UMKE, AFAD, AKUT, SKUT görevlilerinin yanı sıra çok sayıda ekip bugünde aramalarına devam etti.

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Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Kanyonun iç kesimlerinde aramalarına devam eden yakınları Ahmet Uğur'un cesedini yoldan yaklaşık 40 metre içeride ağaca asılı halde buldu.

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Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay

Yakınlarının polise haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşini günlerce arayan acı haber karşısında sinir krizi geçirdi. Kerim Uğur, sağlık ekipleri ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.