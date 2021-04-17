HaberlerGaleriSon dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay
Son dakika | 17 gündür kayıp olan hemşire ağaca asılı halde bulundu! Antalya'da korkunç olay
Son dakika haberleri... Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan erkek hemşirenin cesedi son görüldüğü bölgenin yakınındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Kardeşinin günler sonra cesedini bulan ağabey ise sinir krizi geçirdi.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:14Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:31