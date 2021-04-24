Son dakika | Büyüyen tehlikenin adı kripto para! Öğrencilere de sıçradı! KYK burslarını buna yatırdılar: "5 kuruşum kalmadı"

"5 KURUŞUM KALMADI"

Tüm parasını farklı para birimlerine yatırdığını ve şu an zarar ettiği için de parasını çekemediğini belirten lojistik bölümü öğrencisi Arda "Kripto paradan aslında hiç anlamıyorum. Arkadaşlarımın söylediği altcoinlerden aldım. En başta yüzde 30 kar ettim. Bunu görünce bekledim ama şimdi yatırdığım paranın altına düştüm. Cebimde 5 kuruş para kalmadı" dedi.