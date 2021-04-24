HaberlerGaleriSon dakika | Büyüyen tehlikenin adı kripto para! Öğrencilere de sıçradı! KYK burslarını buna yatırdılar: "5 kuruşum kalmadı"
Son dakika | Büyüyen tehlikenin adı kripto para! Öğrencilere de sıçradı! KYK burslarını buna yatırdılar: "5 kuruşum kalmadı"
Son dakika haberi...Online eğitim ve pandemi şartlarında evden de dışarı çıkamayan gençlerin tek uğraşları kripto paralar oldu. KYK'dan aldıkları burs ve kredilerle yatırım yapanların sayısı gittikçe artıyor. Araştırmalara göre yatırımcıların yüzde 50'si 18-24 yaş aralığında.
Giriş Tarihi: 24.04.2021 09:15Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:15