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ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...

ŞOK 24 Nisan 2021 aktüel kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Otomobil sahiplerin ilgilendiren kampanya listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Akü, akü takviye kablosu, bagaj organizer, koltuk arkası organizer, oto boyun yastığı 2'li, trafik seti, oto minder 3 parça, oto paspas 4 parça, araç içi süpürge, oto cam sileceği, araç bilgi kartlığı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 24 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:22
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ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...

ŞOK hafta sonu kampanyaları başladı. ŞOK marketlerin 24 Nisan tarihli kataloğunda otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren ürünler bulunuyor. Paspastan araç bakım setine, araç yol kayıt&park kamerasından oto lastiğe kadar çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı A101 24 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. İşte 24 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...

Akü 12 V 60 Ah

• Tam kapalı • Bakımsız • İnci Akü bayilerindeeski akü karşılığı ücretsiz montaj yapılır

Akü 12 V 72 Ah

• Tam kapalı- • Bakımsız• İnci Akü bayilerinde eski akü karşılığı ücretsiz montaj yapılır

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ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...

Akü Takviye Kablosu

• 600 Amp

• 2,2 mt

  • 4
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ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...

Bagaj Organizer

Koltuk Arkası Organizer

Oto Minder 3 Parça

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ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...