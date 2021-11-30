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Haberler Galeri Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Detaylara ne kadar hakim olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Bu test küçük hatalarla dolu olan fotoğraflardaki nüansları görebilme kabiliyetinizi ortaya çıkarıyor. Peki, siz fotoğrafların muhtelif bölgelerindeki küçük hataları bulabilir misiniz? İşte sosyal medyada fenomen olan o test ve cevapları...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 01:44
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Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Eğer detaylara hakim biriyseniz bu fotoğraftaki hatayı bulmanız zor olmamalı. Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulabilir misiniz?

(Doğru cevaplar aşağıda verilmiştir.)

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

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Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

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Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

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Bu resimdeki hatayı kimse bulamıyor! Sosyal medyada fenomen olan testi 1 dakika içinde çözebilir misiniz?

Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?