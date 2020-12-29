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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Beş ilimizde görüldü! Gökyüzünde tuhaf olay! Görenler hemen telefona sarıldı Son dakika: Beş ilimizde görüldü! Gökyüzünde tuhaf olay! Görenler hemen telefona sarıldı Son dakika: Beş ilimizde görüldü! Gökyüzünde tuhaf olay! Görenler hemen telefona sarıldı...Sosyal medya, beş ilde gözlenen olayı konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde yeniden depremle sarsılan Elazığ'da görülen olay, 5 şehirden de gözlemlendi. Herkes, hava kararmasıyla ayın etrafında oluşan çemberin ne olduğunu merak etti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Giriş Tarihi: 29.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 08:59
Sosyal medya kullanıcıları dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte ayın etrafında oluşan halkayı merak etti. Çıplak gözle görülebilen halka, vatandaşlar tarafından hemen kayda alındı. Herkesin merak ettiği o gerçeği, yetkililer açıkladı.
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Elazığ'da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır'da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü.
Elazığ'da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti. Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.
Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı "Sen aysın kendine gel, çok garip bir şehirsin Elazığ, Evren Elazığ'ı rahat bırak, büyük finale hazır mıyız" gibi paylaşımlara neden olan çemberin buz kristalleri ile oluşan "Ay halesi" olduğu bildirildi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ayın etrafında oluşan çemberin hale olduğu belirtildi.