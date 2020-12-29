Son dakika: Beş ilimizde görüldü! Gökyüzünde tuhaf olay! Görenler hemen telefona sarıldı

Son dakika: Beş ilimizde görüldü! Gökyüzünde tuhaf olay! Görenler hemen telefona sarıldı...Sosyal medya, beş ilde gözlenen olayı konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde yeniden depremle sarsılan Elazığ'da görülen olay, 5 şehirden de gözlemlendi. Herkes, hava kararmasıyla ayın etrafında oluşan çemberin ne olduğunu merak etti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.