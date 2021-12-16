HaberlerGaleriKar sevinci kabusa döndü! Beyaz örtüyü izleyeyim derken başına gelmeyen şey kalmadı
Kar sevinci kabusa döndü! Beyaz örtüyü izleyeyim derken başına gelmeyen şey kalmadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışını izlemek için eşiyle birlikte 1200 metre rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıkan Feyyaz Yılmaz (37), uçurumun kenarında tuvaletini yaparken dengesini kaybederek 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarılan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 07:15Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 07:15