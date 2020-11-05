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Son dakika | Ankara Kızılay'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Ankara Kızılay'da iki halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişinin yaralandığı bildirildi

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:59
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Son dakika | Ankara Kızılay'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kızılay'da iki otobüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı.

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Son dakika | Ankara Kızılay'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

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Son dakika | Ankara Kızılay'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17'si yaralandı.

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Son dakika | Ankara Kızılay'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi.

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Son dakika | Ankara Kızılay'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.