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Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:18
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Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntülerini yayınladı. Binlerce kaplumbağın sahili kapladığı anlar görenleri şaşırttı. WCS Brezilya koruma uzmanları, plajdan birkaç gün içinde yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusunun sahile çıktığı belirtti. WCS tarafından görüntülenen kaplumbağa seli, sosyal medyada viral oldu.

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Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı

EKOLOJİK SİSTEME EN BÜYÜK KATKIYI ONLAR SAĞLIYOR

Dev Güney Amerika Nehir Kaplumbağası, Latin Amerika'daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak bilinirken, 1 metre uzunluğa ve 90 kg ağırlığa ulaşabiliyor.Kaplumbağalar, Amazon Nehri koridorları boyunca bitki örtüsünün yenilenmesine yardımcı olan tohumları dağıtarak, ekolojik sistemde önemli öçlüde katkı sunuyor.

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Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı

Doğa fotoğrafçılarının çektiği birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri şaşırtıyor.

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Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı

İşte hayvanların, insanlara benzer davranışlar da sergiledikleri görülen o anlar...

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Son dakika: Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Sosyal medyayı salladı