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ŞOK'tan aralık ayı sürprizi! %25'e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Aralık ayının gelmesiyle birlikte ŞOK marketlerde indirim rüzgarı esmeye başladı. Her çarşamba günü kampanyalı ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, aralık ayına özel %25'e varan indirimli ürünleri satışa çıkarıyor. ŞOK market çarşamba kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 1-7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu...