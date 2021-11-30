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Haberler Galeri ŞOK'tan aralık ayı sürprizi! %25'e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'tan aralık ayı sürprizi! %25'e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte ŞOK marketlerde indirim rüzgarı esmeye başladı. Her çarşamba günü kampanyalı ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, aralık ayına özel %25'e varan indirimli ürünleri satışa çıkarıyor. ŞOK market çarşamba kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 1-7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:59
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ŞOK’tan aralık ayı sürprizi! %25’e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 1-7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market zincirinde her çarşamba günü satışa çıkan aktüel ürünlerin bu haftaki listesi belli oldu. Birçok kategoride ürünün yer aldığı ŞOK market indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 1-7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’tan aralık ayı sürprizi! %25’e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Mis Ayran

330 ml

Mis Bardak Ayran

285 ml

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ŞOK’tan aralık ayı sürprizi! %25’e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Peki Vanilyalı Gofret

900 gr

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ŞOK’tan aralık ayı sürprizi! %25’e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Gillette Permatik Poşet 5'li
Gillette Permatik Poşet 5'li
Gillette Permatik Pro2 Bıçak 5'li
Arko Men Tıraş Jeli Cool
Gilette Blue3 Tıraş Bıçağı 3'lü
Arko Tıraş Köpüğü Cool
Arko Tıraş Kolonyası Cool
Arko Tıraş Kremi Cool
Finish Hepsi Bir Arada Tablet 110'lu
Ülker Dido Gold
Fiskat Susam Krokan 4'lü
Eti Burçak Tuzlu Bisküvi 3'lü
Olala Sufle Mini
Kanz Islak Havlu 90'lı
Beyaz Güvercin Mendil 10'lu
High Heels Kadın Parfüm
Gabrini Extreme Sport Erkek Parfüm
Fa Roll-On

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ŞOK’tan aralık ayı sürprizi! %25’e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?