ŞOK’tan aralık ayı sürprizi! %25’e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 1-7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market zincirinde her çarşamba günü satışa çıkan aktüel ürünlerin bu haftaki listesi belli oldu. Birçok kategoride ürünün yer aldığı ŞOK market indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 1-7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...