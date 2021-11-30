Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt ve yaban domuzları yansıdı. Domuzların kavga ettiği o an ise fotokapandan kaçmadı. İşte Türkiye'nin dört bir köşesinden çekilen vahşi doğal yaşama ait fotoğraf kareleri...