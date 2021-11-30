30 Kasım 2021, Salı
Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt ve yaban domuzları yansıdı. Domuzların kavga ettiği o an ise fotokapandan kaçmadı. İşte Türkiye'nin dört bir köşesinden çekilen vahşi doğal yaşama ait fotoğraf kareleri...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:49
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