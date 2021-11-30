30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt ve yaban domuzları yansıdı. Domuzların kavga ettiği o an ise fotokapandan kaçmadı. İşte Türkiye'nin dört bir köşesinden çekilen vahşi doğal yaşama ait fotoğraf kareleri...

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:49
  • 1
  • 79
Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt ve yaban domuzları yansıdı.

HABERİN VİDEOSU

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 79
Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti.

Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Görüntülerde ormanlık alanlarda birbiriyle kavga eden yaban domuzları, yaban domuzlarının kış şartlarında yaşayışı ve kurtların gezinişi görülüyor.

  • 3
  • 79
Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

DOMUZLARIN KAVGASI FOTOKAPANA YANSIDI

Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Görüntülerde ormanlık alanlarda birbiriyle kavga eden yaban domuzları, yaban domuzlarının kış şartlarında yaşayışı ve kurtların gezinişi görülüyor.

  • 4
  • 79
Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Türkiye'de doğaya yerleştirilen fotokapanlara birbirinden ilginç görüntüler yansıdı.

Sizler için o görüntüleri derledik. İşte ilk kez göreceğiniz o hayvanları ve vahşi yaşamdan kareler...

  • 5
  • 79
Kurt ve yaban domuzları fotokapana yakalandı! Görüntülerin adresi Türkiye

Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlilerince, birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlarla elde edilen görüntü ve fotoğraflar, Türkiye'nin yaban hayatı konusunda sürdürülen çalışmalara rehberlik ediyor.