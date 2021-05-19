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Haberler Galeri ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta neler var? 19 Mayıs tarihli ŞOK kampanyaları başladı. Meyveli yoğurt, batdak ayran, 1 lt ayran, ice tea, dondurma, diş fırçası, kağıt havlu, bebek bezi, çikolata çeşitleri, kurabiye, bisküvi gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK 19 Mayıs Çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:29
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ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

ŞOK 19 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta çarşamba günleri satışa çıkan ŞOK kampanyalarının bu haftaki indirimleri belli oldu. Bugün itibarıyla başlayan indirimli ürünler listesinde atıştırmalık ürünler ve temizlik malzemeleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte ŞOK 19 Mayıs 2021 aktüel ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

Mis Meyveli Yoğurt

• 2x125 gr

• Çilekli

Mis Bardak Ayran

• 285 ml

Mis Ayran

• 1 lt

  • 3
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ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

Deren İce Tea

• 330 ml

• Ananas/Bergamot

  • 4
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ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

Royal Gourmet

• 850 ml

• Yaz ferahlığı/Belçika çikolatası

Bravo Junior Multipack

• 360 ml

• 2 Antep+2 Badem+2 Tria

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ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

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