ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta neler var? 19 Mayıs tarihli ŞOK kampanyaları başladı. Meyveli yoğurt, batdak ayran, 1 lt ayran, ice tea, dondurma, diş fırçası, kağıt havlu, bebek bezi, çikolata çeşitleri, kurabiye, bisküvi gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK 19 Mayıs Çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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