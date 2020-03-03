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ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri belli oldu. 4 Mart itibarıyla satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde bakım ve temizlik ürünlerine ağırlık verildi. Gıda ve züccaciye ürünlerinin de yer aldığı ŞOK kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? Çarşamba günü ŞOK'ta neler olacak? İşte 4 Mart 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 17:18
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ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Mart 2020 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK müşterilerinin merakla beklediği çarşamba indirimleri sürpriz ürünlerden oluşuyor. Gıda, temizlik, bakım ve züccaciye ürünlerinin yer aldığı ŞOK kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler var? İşte 4 Mart 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Aytaç Fermente Sucuk

* 2020 gr

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 22,90 TL yerine sadece 11,00 TL

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ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Omo Siyahlar için Sıvı Çamaşır Deterjanı

* 30 yıkama

* 1950 ml

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 36,95 TL yerine sadece 23,00 TL

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ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ülker Altınbaşak Humuslu Kraker • 45 gr

Ülker Albeni Atıştırmalık Extra • 170 gr

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ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Angry Birds Şekerli Oyuncaklı Yumurta • 20 gr

Saklıköy Bitter Çikolata Kremalı • 100 gr