ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri belli oldu. 4 Mart itibarıyla satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde bakım ve temizlik ürünlerine ağırlık verildi. Gıda ve züccaciye ürünlerinin de yer aldığı ŞOK kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? Çarşamba günü ŞOK'ta neler olacak? İşte 4 Mart 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





