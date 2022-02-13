Şoke eden olay! Koronavirüs testi 80’inci kez pozitif çıktı: Temassız kart gibiyim!

Lösemi rahatsızlığı sebebiyle birkaç sene önce kemik iliği nakli olan ve 14 ay önce de koronavirüs testi pozitif çıkan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın PCR çilesi bitmek bilmiyor. En son 9 Şubat'ta yeniden kontrol için test yapıldığını ve hem varyant hem de PCR pozitifliğinin kontrol edildiğini dile getiren Kayasan, varyant tespit edilemediğini ancak PCR'ının 80'nci defa pozitif çıktığını belirterek, "14 aydır temassız kart gibiyim, sanal bir hayat yaşıyorum. Sevdiklerimle internetten görüntülü görüşebiliyorum" şeklinde konuştu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da bağışıklığı baskılanmış bu tür konakların çok özel vakalar olduğunu kaydederek bu hastanın sürecinin çok uzun sürdüğünü ve literatürde de bu gibi vakalarla çok karşılanmadığını söyledi. Prof. Dr. Yavuz, Omicron varyantının da böyle bağışıklığı baskılanmış bir konaktan ortaya çıkmış olabileceği teorisini de anımsatarak "Bu hasta da o nedenle sürekli takip altında" diye konuştu.