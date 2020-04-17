Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

Konya'da, amigurumi sanatıyla yaptığı organik oyuncakları satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Ümmü Çakmak Uslu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkması kısıtlanınca, yaptığı oyuncakları Karatay Belediye Başkanı ve meclis üyeleri satın aldı. Ümmü Uslu, "Sokağa çıkıp satış yapamadığım için bu hastalık geçene kadar elimdekileri alacak bir hayırsever olması için dua ettim. Allah belediyemizden, başkanımızdan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.