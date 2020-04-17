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Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

Konya'da, amigurumi sanatıyla yaptığı organik oyuncakları satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Ümmü Çakmak Uslu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkması kısıtlanınca, yaptığı oyuncakları Karatay Belediye Başkanı ve meclis üyeleri satın aldı. Ümmü Uslu, "Sokağa çıkıp satış yapamadığım için bu hastalık geçene kadar elimdekileri alacak bir hayırsever olması için dua ettim. Allah belediyemizden, başkanımızdan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 16:12
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Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

İzlediği videolar sayesinde amigurumi sanatını öğrenen ve ördüğü oyuncakları satarak geçimini sağlayan Uslu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Karatay ilçesindeki evinden çıkamayınca ekonomik sıkıntı yaşadı.

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Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

SATIN ALMAYA KARAR VERDİLER

Bu süreçte oğlunun da işsiz kalmasıyla evin faturaları ile kira yükü de Ümmü teyzenin omzuna bindi.

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Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

Uslu'nun durumuyla ilgili belediye ekiplerine haber vermesi üzerine, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, meclis üyeleriyle aralarında para toplayarak oyuncakları satın almaya karar verdi.

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Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

KAPISINI ÇALDILAR

"Dışarıya çıkmayınca elimdeki oyuncakları satamadım, bırakın kirayı ödemeyi, harçlığım bile kalmadı." diyen Ümmü teyzenin kapısını çalan belediye personeli, oyuncakları satın alarak parasını ödedi.

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Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

"HARÇLIĞIM BİLE KALMAMIŞTI"

Uslu, "Tam 5 yılımı bu işe verdim. Şimdi elimde kaldı bu oyuncaklar ne yapacağımı bilemedim. Harçlığım bile kalmamıştı. Sokağa çıkıp satış yapamadığım için, bu hastalık geçene kadar elimdekileri alacak bir hayırsever olması için dua ettim." diye konuştu.