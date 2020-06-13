ŞOK hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu! 13 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 13 Haziran 2020 aktüel ürünler için bekleyiş sona erdi. ŞOK marketlerin cumartesini kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, bu haftanın indirimlerini merak ediyor. Akıllı saat, araç içi kayıt kameralı dikiz aynası, hamak, büyük kamp sandalyesi, kamp masası, erkek pamuk çorap gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK 13 Haziran kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK indirimleri neler? İşte 13 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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