MEB son dakika: e Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS sınav yerleri sorgulama!

Son dakika haberi... LGS sınav giriş belgesi, e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine e-Okul sayfası üzerinden ulaşabilecekler. Koronavirüs nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, e Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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