ŞOK hafta sonu fırsatları! 12 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri neler? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, yayımladığı 12 Aralık kataloğu ile indirimli ürünleri duyurdu. 12 Aralık 2020 kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Peki, ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...