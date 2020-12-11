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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK hafta sonu fırsatları! 12 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler ŞOK hafta sonu fırsatları! 12 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler ŞOK 12 Aralık indirimleri başlıyor. 50" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV, 55" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV, 65" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV, torbasız süpürge, el dikiş makinesi gibi birçok ürün bu katalgoda yer alıyor. ŞOK hafta sonu fırsatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği 12 Aralık 2020 aktüel ürünler listesi... Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:42
ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri neler? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, yayımladığı 12 Aralık kataloğu ile indirimli ürünleri duyurdu. 12 Aralık 2020 kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Peki, ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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50'' Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV
• 3840x2160 Px çözünürlük
• Ultra Çözünürlükï Dolby Vision ï HDR10+ ï HLG • Micro Dimming • 3xHDMI • 2xUSB • 4 Çekirdekli işlemci
55'' Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV
• 3840x2160 Px çözünürlük
• Ultra Çözünürlük • HDR10+ • HLG • Micro Dimming • Dolby Vision • 3xHDMI • 2xUSB • 4 Çekirdekli işlemci
5'' Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV
• 3840x2160 Px çözünürlük
• Ultra Çözünürlükï Dolby Vision ï HDR10+ ï HLG • Micro Dimming • 3xHDMI • 2xUSB • 4 Çekirdekli işlemci
Torbasız Süpürge
El Dikiş Makinesi