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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

ŞOK 23 Eylül aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri heyecanla bekleniyordu. Haftanın kampanyalarını merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce aktüel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı ŞOK 23 Eylül kampanyaları sürprizlerle dolu. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Eylül indirimleri neler? İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:54
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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

ŞOK 23 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta Aytaç fermente sucuk ve Yumoş konsantre yumuşatıcı 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli olarak satışa çıkacak. Öte yandan atıştırmalık, şarküteri, oyuncak çeşitleri gibi birbirinden farklı birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

Aytaç Fermente Sucuk • 220 gr
Yumoş Konsantre Yumuşatıcı • 1008x2 ml

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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

Oreo ThinsÇikolatalı • 96 gr
Ülker Coco StarAtıştırmalık • 154 gr
Ülker Çubuk KrakerEkonomik Paket • 200 gr

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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza • 355 gr
Sana Margarin • 4x250 gr

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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

Lezzetlim Dana Kıyma • 400 gr

Lezzetlim Dana Kuşbaşı • 400 gr

Lezzetlim Anne KöftesiTadında • 400 gr

Coca-Cola • 1 lt +Sprite • 1 lt