ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu

ŞOK 23 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta Aytaç fermente sucuk ve Yumoş konsantre yumuşatıcı 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli olarak satışa çıkacak. Öte yandan atıştırmalık, şarküteri, oyuncak çeşitleri gibi birbirinden farklı birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...