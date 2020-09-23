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ŞOK çarşamba kampanyaları neler? 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürpriz ürünlerle dolu
ŞOK 23 Eylül aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri heyecanla bekleniyordu. Haftanın kampanyalarını merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce aktüel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı ŞOK 23 Eylül kampanyaları sürprizlerle dolu. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Eylül indirimleri neler? İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:54