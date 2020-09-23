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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı

İzmir'de gayrimenkul danışmanları kentteki konut stokunun hızla erimesine karşın inşaatların sürdüğüne dikkat çekerek, yatırım enstrümanlarının değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin pandemi öncesine göre 30 kat arttığını ifade eden uzmanlar, artık fazla gelir getiren yatırımların arsa, tarla, bağ ve bahçe olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:15
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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı

İzmir Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, İzmir'de tüm arsa ve tarlaların konutlara dönüşmeye başladığını ifade ederek büyük inşaat firmalarının binlerce konut yaptığını söyledi.

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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı

Türkiye'nin konut açığının 4.5 milyon iken bunun yanında Toplu Konut İdaresi tarafından konut üretimine devam edildiğini dile getiren Akgün, buna karşın önemli bir arzın oluştuğunu belirterek "Pandemide verilen düşük faizli kredilerle bu stokların yüzde 50'si tüketildi. Buna rağmen vatandaşların yatırım enstrümanları değişiklik gösteriyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı almayı tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. İzmir'in Menemen, Kemalpaşa, Ayrancılar ve Menderes bölgelerinde konutun karlı bir yatırım olması, kat karşılığı oranların yüksek olmasından dolayı yatırımcı arsa ve arazi almaya başladı" dedi.

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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı

Vatandaşların bir tarla alıp hızlı gelişen kente bir süre sonra imar geleceğini düşünerek akıllı yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydeden Akgün, bir daire fiyatına tarla alan insan sayısının da arttığını söyledi.

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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı

Aldığı arsayı kat karşılığı verip konut yapılmasını düşünen insan sayısının arttığını anlatan Akgün, arazi satışlarının pandemi döneminde 30 kat yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinden sonra arsalara ilgi arttı. Çünkü insanlar artık bağımsız yaşamak istiyor. Covid-19 nedeniyle insanlarla iletişim kurmak istemiyor ve bağ bahçe alımına yöneliyorlar. Kişilerin barınma alışkanlıkları değişti.

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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı

Fiyatlar son 6 ayda yüzde 50-60 arttı. Bugün en karlı yatırımlar içine arsa, tarla, bağ, bahçe girdi. İki katlı yazlık evlere talep arttı. Bundan 6 ay önce 300 bin liraya alacağınız yazlık evi bugün 500 bin liraya alamıyorsunuz.