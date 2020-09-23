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Koronavirüs sürecinde arsa ve tarlayı tercih edenler 30 kat arttı
İzmir'de gayrimenkul danışmanları kentteki konut stokunun hızla erimesine karşın inşaatların sürdüğüne dikkat çekerek, yatırım enstrümanlarının değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin pandemi öncesine göre 30 kat arttığını ifade eden uzmanlar, artık fazla gelir getiren yatırımların arsa, tarla, bağ ve bahçe olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:15
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