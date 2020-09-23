Türkiye'nin konut açığının 4.5 milyon iken bunun yanında Toplu Konut İdaresi tarafından konut üretimine devam edildiğini dile getiren Akgün, buna karşın önemli bir arzın oluştuğunu belirterek "Pandemide verilen düşük faizli kredilerle bu stokların yüzde 50'si tüketildi. Buna rağmen vatandaşların yatırım enstrümanları değişiklik gösteriyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı almayı tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. İzmir'in Menemen, Kemalpaşa, Ayrancılar ve Menderes bölgelerinde konutun karlı bir yatırım olması, kat karşılığı oranların yüksek olmasından dolayı yatırımcı arsa ve arazi almaya başladı" dedi.