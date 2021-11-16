ŞOK 17-23 Kasım aktüel kataloğu: ŞOK market çarşamba indirimleri neler? Bu hafta itibarıyla...

ŞOK 17-23 Kasım aktüel kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta neler var? İşte ŞOK 17 Kasım 2021 aktüel ürünler listesi...