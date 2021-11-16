16 Kasım 2021, Salı
ŞOK 17-23 Kasım aktüel kataloğu: ŞOK market çarşamba indirimleri neler? Bu hafta itibarıyla...
ŞOK 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı katalogda kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, spor ürünleri gibi birçok çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Haftanın çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdi. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 17-23 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:12
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