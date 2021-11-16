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Oturduğunuz yerden para kazanın! Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...

Dizilerde filmderde karşımıza çıkan evler, bazen lüks görkemli villalar bazen de bir gecekondu olabiliyor. İşte o çekimlerin karşılığında da ev sahiplerine belli bir ücret ödeniyor. Bu da yeni bir mesleği ortaya çıkardı: Mekan Menajerliği... Peki nasıl bir meslek mekan menajerliği? Dizilere ev kiralamanın fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:47
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Oturduğunuz yerden para kazanın! Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...

İzlediğimiz onlarca hatta yüzlerce dizide filmde karşımıza evler çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oturduğunuz yerden para kazanın! Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...

Bu evler bazen lüks görkemli villalar bazen de bir gecekondu olabiliyor.

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Oturduğunuz yerden para kazanın! Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...

İşte o çekimlerin karşılığında da ev sahiplerine belli bir ücret ödeniyor.

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Oturduğunuz yerden para kazanın! Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...

Projede evinizi görmek para kazanmak ister misiniz?

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Oturduğunuz yerden para kazanın! Eviniz her an dizi seti olabilir! İşte fiyatları...

Konuyla ilgi A Haber'e açıklamalarda bulunan Mekan Menajeri Aysel Günay, 'Biz bu evde yaşıyoruz çıkamayız' diyorlar, biz diyoruz çıkmanıza gerek yok.