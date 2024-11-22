22 Kasım 2024, Cuma
Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor
Havaların hızla değiştiği bu dönemlerde grip ve nezle vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle ateş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler kaçınılmaz oluyor. Bu duruma karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, evde kolayca hazırlanabilecek etkili bir doğal kür öneriyor. İşte bağışıklığınızı güçlendiren kürün tarifi…
Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:48