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Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Havaların hızla değiştiği bu dönemlerde grip ve nezle vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle ateş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler kaçınılmaz oluyor. Bu duruma karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, evde kolayca hazırlanabilecek etkili bir doğal kür öneriyor. İşte bağışıklığınızı güçlendiren kürün tarifi…

Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:48
Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Grip, genellikle yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve kuru öksürük gibi semptomlarla kendini belli eder. Bu belirtileri yaşayan kişilerin istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi ve doktor kontrolünde ilaçlar alması gerekiyor. Prof. Dr. Saraçoğlu mevsimsel hastalıklara karşı doğal kür öneriyor. Bu kür, soğuk algınlığına yakalanmadan önce bağışıklığı güçlendiriyor. İşte öksürük ve balgamı şıp diye kesen o kür!

Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Doğal Antibiyotik Etkisiyle Şifa Kaynağı

Prof. Dr. Saraçoğlu'nun önerdiği soğan kürü, hem pratik hazırlanışıyla hem de doğal antibiyotik etkisiyle öne çıkıyor. İşte bu mucizevi kürün tarifi!

Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Orta boy bir kuru soğanın ince kahverengi kabuklarını soyun.

Soğanı dört eşit parçaya bölün.

1,5 bardak suda yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın.

Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Hazırladığınız bu karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, düzenli olarak 15 gün boyunca tüketin. Ancak, mide rahatsızlıkları (gastrit veya ülser gibi) olan kişilerin bu kürü uygulamadan önce doktorlarına danışmaları gerektiği vurgulanıyor.

Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Prof. Dr. Saraçoğl'nın önerdiği soğan kürü bağışıklık sistemini güçlendirerek gribe karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, bu kürün vücuttaki birçok iltihaplanmaya karşı etkili olduğunu da belirtiliyor.

Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Uzmanlar, gripten korunmak için ellerinizi sık sık yıkamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, C vitamini ve çinko yönünden zengin gıdalar tüketmeniz, kapalı ve havasız alanlarda uzun süre kalmamaya özen göstermelisiniz.