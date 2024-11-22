Soğuk algınlığına son! Bu doğal kür bağışıklığınızı güçlendiriyor: Öksürük ve balgamı anında kesiyor

Hazırladığınız bu karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, düzenli olarak 15 gün boyunca tüketin. Ancak, mide rahatsızlıkları (gastrit veya ülser gibi) olan kişilerin bu kürü uygulamadan önce doktorlarına danışmaları gerektiği vurgulanıyor.